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Начал работу центр «Мои Документы» «Ильинский»

Новости


1 февраля по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 11/15 (район Ильинской площади) после переезда начал свою работу центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы». Новый центр носит название «Ильинский».

«Спрос на услуги наших центров продолжает расти, что побуждает нас проводить работу по расширению региональной сети и числа окон приема. Нам удалось подобрать светлое и просторное помещение, в котором учтены все необходимые требования для комфортного пребывания и обслуживания заявителей, в том числе маломобильных групп населения. Число окон обслуживания увеличено с 25 до 28. Также для удобства наших заявителей сохранен прежний график работы, предусматривающий прием жителей в вечернее время и в субботу. Ранее оформленная предварительная запись на прием сохраняется и по новому адресу. Уже в первые часы работы центра мы получили положительные отзывы посетителей, — прокомментировал директор региональной сети центров «Мои Документы» Михаил Бранов. – Отмечу, что процесс обслуживания заявителей во время организации переезда не прерывался ни на один день».

Напоминаем, что прием заявителей центрами в настоящий момент осуществляется по предварительной записи, оформить которую можно как при помощи электронных сервисов на официальном сайте mfc64.ru или в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн», так и позвонив по телефону специализированной многоканальной горячей линии 8 (8452) 73-80-11.