Саратовские спортсмены провели тренировки на олимпийских объектах.

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Саратовский конькобежец Данила Семериков успешно опробовал олимпийский лед Пекина. Он пробежал трехкилометровую гонку и показал результат 3 минуты 44,69 секундыОпробовали олимпийские трассы и российские биатлонисты. Александр Логинов провел тренировку под руководством Сергея Башкирова. Уже в Пекине Александр отметил юбилей – ему исполнилось тридцать лет. Точно известно, что спортсмен примет участие в индивидуальной гонке.Женская хоккейная команда, в состав которой вошла наша землячка Екатерина Николаева, также прибыла в Китай. В рамках группового этапа хоккеисткам предстоит провести четыре матча. Первый – с командой Швейцарии пройдет 4 февраля.Напомним, что 4 февраля состоится официальное открытие XXIV Олимпийских зимних игр, а с сегодняшнего дня уже проходят первые соревнования.