3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:12 | 02 февраля
Начал работу центр «Мои Документы» «Ильинский»
15:27 | 02 февраля
Саратовские спортсмены провели тренировки на олимпийских объектах
14:58 | 02 февраля
Железнодорожники обеспокоены увеличением несчастных случаев из-за неосторожности граждан на ПривЖД в 2021 году
14:37 | 02 февраля
Противоэпидемические мероприятия проводятся на вокзалах и в поездах
13:48 | 02 февраля
За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда более чем на 10%
12:57 | 02 февраля
Роман Ковальский: «Инвестпроекты в отрасли животноводства способствуют импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности региона»
12:00 | 02 февраля
Прибыль саратовских организаций выросла в 2,5 раза
10:42 | 02 февраля
Саратовских предпринимателей научат эффективно управлять отделом продаж
10:11 | 02 февраля
Группа Газпромбанк Лизинг финансирует проект «Щебень» компании AKKERMANN
09:00 | 02 февраля
Еще несколько учебных заведений Саратова закрываются на карантин
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовские спортсмены провели тренировки на олимпийских объектах

Новости


Саратовские спортсмены провели тренировки на олимпийских объектах.

Саратовский конькобежец Данила Семериков успешно опробовал олимпийский лед Пекина. Он пробежал трехкилометровую гонку и показал результат 3 минуты 44,69 секунды

Опробовали олимпийские трассы и российские биатлонисты. Александр Логинов провел тренировку под руководством Сергея Башкирова. Уже в Пекине Александр отметил юбилей – ему исполнилось тридцать лет. Точно известно, что спортсмен примет участие в индивидуальной гонке.

Женская хоккейная команда, в состав которой вошла наша землячка Екатерина Николаева, также прибыла в Китай. В рамках группового этапа хоккеисткам предстоит провести четыре матча. Первый – с командой Швейцарии пройдет 4 февраля.

Напомним, что 4 февраля состоится официальное открытие XXIV Олимпийских зимних игр, а с сегодняшнего дня уже проходят первые соревнования.