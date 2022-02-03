Железнодорожники обеспокоены увеличением несчастных случаев из-за неосторожности граждан на ПривЖД в 2021 году

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В результате происшествий погибли 26 человек (годом ранее – 14). При этом в минувшем году не допущено ни одного случая травмирования несовершеннолетних.Основными причинами травмирования граждан по-прежнему остаются хождение по путям в неустановленных местах и переход железной дороги перед приближающимся поездом. Сотрудники магистрали принимают меры для предупреждения несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяется профилактике детского травматизма.На полигоне дороги ведется строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности. В 2021 году пешеходные переходы обустроены на станциях Сухой Карабулак и Палласовка. В феврале текущего года аналогичный объект планируется ввести в эксплуатацию на станции Эльтон.Для минимизации количества несчастных случаев на травмоопасных участках магистрали организуются профилактические мероприятия и рейды, в которых участвуют железнодорожники и сотрудники транспортной полиции. В ходе мероприятий нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в детских садах, школах и других учебных заведениях.