3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:12 | 02 февраля
Начал работу центр «Мои Документы» «Ильинский»
15:27 | 02 февраля
Саратовские спортсмены провели тренировки на олимпийских объектах
14:58 | 02 февраля
Железнодорожники обеспокоены увеличением несчастных случаев из-за неосторожности граждан на ПривЖД в 2021 году
14:37 | 02 февраля
Противоэпидемические мероприятия проводятся на вокзалах и в поездах
13:48 | 02 февраля
За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда более чем на 10%
12:57 | 02 февраля
Роман Ковальский: «Инвестпроекты в отрасли животноводства способствуют импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности региона»
12:00 | 02 февраля
Прибыль саратовских организаций выросла в 2,5 раза
10:42 | 02 февраля
Саратовских предпринимателей научат эффективно управлять отделом продаж
10:11 | 02 февраля
Группа Газпромбанк Лизинг финансирует проект «Щебень» компании AKKERMANN
09:00 | 02 февраля
Еще несколько учебных заведений Саратова закрываются на карантин
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Железнодорожники обеспокоены увеличением несчастных случаев из-за неосторожности граждан на ПривЖД в 2021 году

Новости


Железнодорожники обеспокоены увеличением количества несчастных случаев из-за неосторожности граждан при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры ПривЖД с 25 в 2020 году до 36 в 2021 году.

В результате происшествий погибли 26 человек (годом ранее – 14). При этом в минувшем году не допущено ни одного случая травмирования несовершеннолетних.

Основными причинами травмирования граждан по-прежнему остаются хождение по путям в неустановленных местах и переход железной дороги перед приближающимся поездом. Сотрудники магистрали принимают меры для предупреждения несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяется профилактике детского травматизма.

На полигоне дороги ведется строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности. В 2021 году пешеходные переходы обустроены на станциях Сухой Карабулак и Палласовка. В феврале текущего года аналогичный объект планируется ввести в эксплуатацию на станции Эльтон.

Для минимизации количества несчастных случаев на травмоопасных участках магистрали организуются профилактические мероприятия и рейды, в которых участвуют железнодорожники и сотрудники транспортной полиции. В ходе мероприятий нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в детских садах, школах и других учебных заведениях.