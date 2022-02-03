За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда более чем на 10%

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Предприятие стало участником нацпроекта в декабре 2020 года. Работу по повышению производственных показателей осуществляли эксперты Регионального центра компетенций Саратовской области.ООО «АТР-Холдинг» — это современное инновационное предприятие, осуществляющее полный цикл производства виброизоляторов, которое начало свою деятельность в 1992 году.В качестве «пилотного» потока был выбран процесс изготовления резинотехнических изделий, на котором удалось достигнуть значительных результатов. Так, запасы незавершенного производства в потоке были снижены на 80%, расстояние и время транспортировки сокращено более чем в 2 раза, время простоев производственного оборудования сокращено на 10%, выработка увеличена более чем в 2 раза.Достигнутые положительные результаты стимулировали предприятие к созданию нового структурного подразделения «Проектный офис». Кроме того, два сотрудника предприятия прошли обучение по программе «Инструктор по бережливому производству» и получили подтверждающие сертификаты.«Работа, которая ведется экспертами в рамках нацпроекта, позволяет тиражировать опыт и знания на крупных и средних предприятиях, при этом учитывая специфику их деятельности, находя к каждому индивидуальный подход», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.