3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:12 | 02 февраля
Начал работу центр «Мои Документы» «Ильинский»
15:27 | 02 февраля
Саратовские спортсмены провели тренировки на олимпийских объектах
14:58 | 02 февраля
Железнодорожники обеспокоены увеличением несчастных случаев из-за неосторожности граждан на ПривЖД в 2021 году
14:37 | 02 февраля
Противоэпидемические мероприятия проводятся на вокзалах и в поездах
13:48 | 02 февраля
За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда более чем на 10%
12:57 | 02 февраля
Роман Ковальский: «Инвестпроекты в отрасли животноводства способствуют импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности региона»
12:00 | 02 февраля
Прибыль саратовских организаций выросла в 2,5 раза
10:42 | 02 февраля
Саратовских предпринимателей научат эффективно управлять отделом продаж
10:11 | 02 февраля
Группа Газпромбанк Лизинг финансирует проект «Щебень» компании AKKERMANN
09:00 | 02 февраля
Еще несколько учебных заведений Саратова закрываются на карантин
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда более чем на 10%

Новости


За первые полгода участия в национальном проекте «Производительность труда» ООО «АТР-Холдинг» удалось повысить производительность труда более чем на 10%.

Предприятие стало участником нацпроекта в декабре 2020 года. Работу по повышению производственных показателей осуществляли эксперты Регионального центра компетенций Саратовской области.

ООО «АТР-Холдинг» — это современное инновационное предприятие, осуществляющее полный цикл производства виброизоляторов, которое начало свою деятельность в 1992 году.

В качестве «пилотного» потока был выбран процесс изготовления резинотехнических изделий, на котором удалось достигнуть значительных результатов. Так, запасы незавершенного производства в потоке были снижены на 80%, расстояние и время транспортировки сокращено более чем в 2 раза, время простоев производственного оборудования сокращено на 10%, выработка увеличена более чем в 2 раза.

Достигнутые положительные результаты стимулировали предприятие к созданию нового структурного подразделения «Проектный офис». Кроме того, два сотрудника предприятия прошли обучение по программе «Инструктор по бережливому производству» и получили подтверждающие сертификаты.

«Работа, которая ведется экспертами в рамках нацпроекта, позволяет тиражировать опыт и знания на крупных и средних предприятиях, при этом учитывая специфику их деятельности, находя к каждому индивидуальный подход», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.