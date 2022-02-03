Группа Газпромбанк Лизинг финансирует проект «Щебень» компании AKKERMANN

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Группа AKKERMANN, выпуская 1 000 тыс. т. щебня в год, сможет расширить свое присутствие на рынке строительных материалов Пермского края и России, а потребители получат под брендом AKKERMANN сement комплексное решение по коллаборации щебня и цемента.Гендиректор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин, комментируя событие, рассказал, что в техническое перевооружение компаний добывающего сектора Группа Газпромбанк Лизинг инвестировала в 2021 году свыше 27 млрд рублей. Это на 112% больше, чем в 2020 году. Группе AKKERMANN он выразил благодарность за доверие и возможность финансировать строительство нового производства, которое будет способствовать увеличению объемов отечественных стройматериалов. По словам Максима Калинкина, Группа Газпромбанк Лизинг намерена наращивать свое присутствие в отрасли, финансируя новые технологические проекты и модернизацию текущих объектов.