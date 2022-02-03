Еще несколько учебных заведений Саратова закрываются на карантин

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- лицей № 50;- лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова;- гимназия № 58;- школы №8 (корпус на ул. Соборная), 38, 40, 48, 59, 60, 66, 106;- школа с. Клещевка.Частично возобновляется учебный процесс в лицее № 4 и школе № 93.Продлевается карантин в школе № 5, прогимназии № 237, гимназии № 3, физико-техническом лицее.Приступает к занятиям школа с. Сосновка.