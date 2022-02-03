Еще несколько учебных заведений Саратова закрываются на карантин
В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями со 2 февраля закрываются на карантин:
- лицей № 50;
- лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова;
- гимназия № 58;
- школы №8 (корпус на ул. Соборная), 38, 40, 48, 59, 60, 66, 106;
- школа с. Клещевка.
Частично возобновляется учебный процесс в лицее № 4 и школе № 93.
Продлевается карантин в школе № 5, прогимназии № 237, гимназии № 3, физико-техническом лицее.
Приступает к занятиям школа с. Сосновка.