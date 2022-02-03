3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:12 | 02 февраля
Начал работу центр «Мои Документы» «Ильинский»
15:27 | 02 февраля
Саратовские спортсмены провели тренировки на олимпийских объектах
14:58 | 02 февраля
Железнодорожники обеспокоены увеличением несчастных случаев из-за неосторожности граждан на ПривЖД в 2021 году
14:37 | 02 февраля
Противоэпидемические мероприятия проводятся на вокзалах и в поездах
13:48 | 02 февраля
За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда более чем на 10%
12:57 | 02 февраля
Роман Ковальский: «Инвестпроекты в отрасли животноводства способствуют импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности региона»
12:00 | 02 февраля
Прибыль саратовских организаций выросла в 2,5 раза
10:42 | 02 февраля
Саратовских предпринимателей научат эффективно управлять отделом продаж
10:11 | 02 февраля
Группа Газпромбанк Лизинг финансирует проект «Щебень» компании AKKERMANN
09:00 | 02 февраля
Еще несколько учебных заведений Саратова закрываются на карантин
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Еще несколько учебных заведений Саратова закрываются на карантин

Новости


В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями со 2 февраля закрываются на карантин:

- лицей № 50;

- лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова;

- гимназия № 58;

- школы №8 (корпус на ул. Соборная), 38, 40, 48, 59, 60, 66, 106;

- школа с. Клещевка.

Частично возобновляется учебный процесс в лицее № 4 и школе № 93.

Продлевается карантин в школе № 5, прогимназии № 237, гимназии № 3, физико-техническом лицее.

Приступает к занятиям школа с. Сосновка.