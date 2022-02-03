Саратовских предпринимателей научат эффективно управлять отделом продаж
3 февраля Центр предпринимателя «Мой бизнес» приглашает предпринимателей на бесплатный онлайн-мастер-класс «Управление отделом продаж и автоматизация его работы», который пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития области.
Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса и руководителям отделов продаж, которые хотят научиться грамотно выстраивать структуру управления сотрудниками, внедрять в компании работающие инструменты для повышения ключевых показателей, анализировать и отслеживать результаты работы каждого члена команды и вместе добиваться поставленных целей.
Программа мастер-класса:
- ключевые показатели эффективности отдела продаж и управление ими;
- практические инструменты для максимального контроля выполнения целей и задач;
- сервисы, позволяющие автоматизировать работу отдела продаж;
- ответы на вопросы участников.
Спикер мастер-класса - Юрий Чубенко, предприниматель-практик, директор одного из крупнейших в ЦФО предприятий легкой промышленности; бизнес-тренер с 10-летним опытом работы, бизнес-консультант; автор собственной системы построения обучения отделов продаж и коммерческих
подразделений.
Участие в онлайн мастер-классе бесплатное, необходима регистрация по ссылке https://mybiz64.ru/3-02-2022mk.