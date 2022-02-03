Саратовских предпринимателей научат эффективно управлять отделом продаж

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Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса и руководителям отделов продаж, которые хотят научиться грамотно выстраивать структуру управления сотрудниками, внедрять в компании работающие инструменты для повышения ключевых показателей, анализировать и отслеживать результаты работы каждого члена команды и вместе добиваться поставленных целей.Программа мастер-класса:- ключевые показатели эффективности отдела продаж и управление ими;- практические инструменты для максимального контроля выполнения целей и задач;- сервисы, позволяющие автоматизировать работу отдела продаж;- ответы на вопросы участников.Спикер мастер-класса - Юрий Чубенко, предприниматель-практик, директор одного из крупнейших в ЦФО предприятий легкой промышленности; бизнес-тренер с 10-летним опытом работы, бизнес-консультант; автор собственной системы построения обучения отделов продаж и коммерческихподразделений.Участие в онлайн мастер-классе бесплатное, необходима регистрация по ссылке https://mybiz64.ru/3-02-2022mk.