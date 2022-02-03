Роман Ковальский: «Инвестпроекты в отрасли животноводства способствуют импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности региона»

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В числе реализованных проектов — строительство комплекса по выращиванию ремонтного молодняка КРС на 4200 голов АО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района, состоящий из трех этапов. По первому этапу построено здание для беспривязного содержания на 900 голов крупного рогатого скота, а также построены и введены в эксплуатацию два телятника для содержания молодняка на 240 скотомест.АО «Ульяновский» Ртищевского района завершил строительство животноводческого комплекса молочного направления на 600 голов дойного стада с родильным отделением на 200 голов и молочным блоком и трёх корпусов на 2000 скотомест по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород.В 2022 году АО «Племзавод «Трудовой» реализует два проекта - «Строительство комплекса по выращиванию ремонтного молодняка на 4200 голов (третий этап)» и «Строительство молочного комплекса №3 на 1300 голов с доильным залом (первый этап строительства - коровник на 650 голов с доильным залом).В ООО «Агрос» Турковского района продолжится строительство роботизированной молочно-товарной фермы на 130 голов коров и овцефермы на 5000 голов овец.Плановый объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. Планируется, что в 2022 году будет создано более 50 рабочих мест.«Ивестиционные проекты в отрасли животноводства способствуют реализации мероприятий по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности региона, а также увеличению производства продукции и улучшения ее качества», - считает заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.