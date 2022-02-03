Прибыль саратовских организаций выросла в 2,5 раза

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Наибольший рост за этот период – в 5,1 раза, отмечен в таком виде деятельности, как «обрабатывающие производства», где прибыль составила 117,1%. Из общего числа прибыльных организаций региона в данном секторе задействовано около 30% или 115 предприятий из 401.К прибыльным организациям относятся компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат, то есть доходы от их деятельности превышали расходы.«Это дает основание для положительных оценок и прогнозов состояния экономики Саратовской области, так как перерабатывающая промышленность составляет пятую часть в структуре ВРП области», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.