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Прибыль саратовских организаций выросла в 2,5 раза

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По данным Саратовстата за январь-октябрь 2021 года прибыль организаций Саратовской области, за исключением субъектов МСП, финансовых и страховых организаций, выросла в 2,5 раза и составила 63 млрд. рублей. Это на 37,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Наибольший рост за этот период – в 5,1 раза, отмечен в таком виде деятельности, как «обрабатывающие производства», где прибыль составила 117,1%. Из общего числа прибыльных организаций региона в данном секторе задействовано около 30% или 115 предприятий из 401.

К прибыльным организациям относятся компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат, то есть доходы от их деятельности превышали расходы.

«Это дает основание для положительных оценок и прогнозов состояния экономики Саратовской области, так как перерабатывающая промышленность составляет пятую часть в структуре ВРП области», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.