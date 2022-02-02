СберПрайм+ - самая выгодная экосистемная подписка в стране

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По подсчётам Frank RG, СберПрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах — 635 рублей ежемесячно. Если же речь идёт о «цифровых клиентах», которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно.СберПрайм+ с показателем 65,2% также стала лидером интегрального рейтинга подписок, составленного на основе их продуктового наполнения сервисами, взвешенными по уровню востребованности по данным клиентского опроса. Как отметили в компании Frank RG, СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы в виде стриминговых платформ и скидок на сервисы городской мобильности (доставка, такси, курьерская служба) и финансовые сервисы в виде бесплатного обслуживания и повышенного начисления бонусов по СберКарте. Причём, помимо богатого наполнения, подписка обладает одним из самых высоких показателей удовлетворённости клиентов (NPS), что говорит о высокой доле клиентов, которые готовы рекомендовать подписку.Наибольший вес при составлении интегрального рейтинга по результатам клиентского опроса имели такие показатели, как повышенные бонусы, бесплатная дебетовая карта, повышенный процент на остаток, видеостриминговые сервисы, скидки, бонусы в супермаркетах, мобильная связь и интернет, музыкальные сервисы, бесплатная доставка товаров, бонусы за такси, максимальное количество бонусов, безлимитные переводы, скидки на кредитные продукты, бонусы на доставку еды. Благодаря сочетанию самых востребованных lifestyle-сервисов и широкого перечня финансовых услуг подписка СберПрайм+ является уникальным продуктом как в России, так и в мировой практике.