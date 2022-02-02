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В семи районах Саратовской области откроются комнаты психологической разгрузки для пенсионеров

Новости


В 2022 году в семи районах области – Озинском, Петровском, Питерском, Пугачевском, Ровенском, Татищевском и Хвалынском – откроются комнаты психологической разгрузки (сенсорные комнаты) для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Оснащение центров необходимым оборудованием осуществляется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Сеансы арт-терапии и психологической разгрузки уже доступны пожилым жителям 20 районов области. В специально оборудованных благодаря нацпроекту помещениях граждане старшего поколения получают комплексную социально-психологическую помощь. Во время сеансов специалисты-психологи используют свето- и ароматерапию, а также применяют музыкальное и цветовое воздействие.

Например, открывшаяся в прошлом году в комплексном центре социального обслуживания населения Балашовского района сенсорная комната сразу стала очень популярной у пенсионеров.

«Регулярно посещаю сеансы в комнате психологической разгрузки в нашем центре соцобслуживания. После почти трех месяцев занятий моя жизнь заиграла новыми красками. Я стала проще относиться к повседневным трудностям, легче и охотнее общаться с людьми, да и настроение стало намного лучше», - поделилась впечатлениями от занятий получательница услуг Балашовского центра соцобслуживания, 76-летняя Александра Петровна Драгунова.

Как отмечают специалисты учреждения, уникальное оборудование, полученное в рамках нацпроекта «Демография», способно многократно усилить эффект терапии, помогает снизить беспокойство, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятельность.

Напомним, к 2024 году комнаты психологической разгрузки появятся во всех 39 комплексных центрах социального обслуживания населения.