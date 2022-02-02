27 января в историческом здании ТЮЗа состоялось торжество в честь 135-летия Саратовского областного музея краеведения.

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Музей поздравили представители руководства области, министерства культуры, культурной общественности города. Среди гостей были коллеги-музейщики и друзья музея. Юбилейное торжество прошло под девизом «Мое сердце в музее».Поздравление в адрес коллектив музея направил Губернатор саратовской области В.В.Радаев. "Саратовский областной музей краеведения по праву занимает уникальное место в культурном и историческом наследии региона. Большая просветительская, научно-исследовательская деятельность учреждения стала притяжением ученых, студентов, школьников, жителей и гостей нашего города. В основе признания музея – многогранная, созидательная работа коллектива. Вы объединили увлеченных краеведением людей, реализуете яркие, запоминающиеся программы, а главное - бережно храните заложенные традиции и вносите огромный вклад в сохранение музейного дела", сказано в поздравлении главы региона.Прозвучали теплые слова о том, что составляет сердце и душу музея как сокровищницы памяти: о коллекциях и о тех, кто их изучает, сохраняет и показывает; о дарителях и партнерах, о традициях и о месте, которое музей занимает в сердцах наших земляков. Прозвучало поздравление председателя Союза музеев России, директора Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского.Сердечные, поистине дружеские партнерские отношения связывают наш музей с ведущими музеями страны. Совместные проекты осуществлялись с московскими Музеем космонавтики, Музеем Высоцкого и Государственным музеем кино, с музеями Санкт-Петербурга, Казани, Йошкар-Олы, Пензы, Астрахани, Ярославля, Омска. Поздравить саратовских коллег приехали директор Музея космонавтики Н.В. Артюхина и заместитель директора по научной работе В.Л. Климентов.Сегодня Саратовский музей краеведения является сердцем крупнейшего музейного объединения, в которое входят 10 филиалов. Понимание, действенную помощь и поддержку здесь находят сотрудники всех музеев нашей области. Осуществляется постоянное профессиональное сотрудничество с коллегами из музеев Приволжского федерального округа. От имени этого сообщества в своем видеообращении музей поздравила председатель правления Совета музеев ПФО директор Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова Ю.К. Володина.Перед началом мероприятия состоялось памятное гашение специальных почтовых открыток и конвертов, изданных Саратовским филиалом Почты России к 135-летию Саратовского областного музея краеведения. На них изображено здание музея и уникальные музейные предметы. Каминные часы XIX века, изображенные на конверте, символизируют течение времени и как бы напоминают о том, что музей хранит материальные свидетельства прошлого. На почтовых открытках – музейные предметы, отражающие богатство и разнообразие фондовых коллекций.Торжественное гашение почтовых открыток и конвертов проводилось специальным штемпелем с изображением здания Саратовского музея краеведения. Церемонию гашения провели и.о. министра культуры Саратовской области Т.В. Астафьева и заместитель директора Саратовского филиала Почты России Г.П. Ганненко. По окончании мероприятия образцы юбилейных почтовых сувениров были переданы в дар музею. С 27 января памятные конверты и открытки можно приобрести в музее, а штемпель с переводной датой поставить в Центральном почтовом отделении Саратова.Гости торжественного мероприятия могли ознакомиться с музейной передвижной выставкой: «Рожденные на Волге», которая рассказывает о культуре и быте народов Поволжья и созвучна Году культурного наследия народов России.В честь юбилея музея его сотрудникам были вручены грамоты и благодарственные письма губернатора, областного правительства, общественной палаты, Союза музеев России, министерства культуры Саратовской области, профсоюза работников культуры и др. Добрые слова были сказаны в адрес ветеранов музея. Праздничное настроение создавали музыкальные номера в исполнении студентов Саратовского областного колледжа искусств, дуэта аккордеонистов Саратовской государственной консерватории, фольклорного ансамбля «Забава» и артистов Саратовского ТЮЗа.