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«Лыжня России» пройдет в режиме онлайн. Открыта регистрация участников

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«Присоединяйтесь к самой массовой лыжной гонке в нашей стране!», - призвал сегодня жителей региона министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

В этом году в Саратовской области соревнования пройдут в режиме онлайн. Сегодня в 12.00 на сайте e-champs.com открылась регистрация на лыжную гонку на призы Губернатора Саратовской области в рамках 40 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Она продлится до 17:00 11 февраля. Соревнования для всех желающих будут проходить на двух дистанциях:

10 км – для мужчин и женщин старше 18 лет;

5 км – для юношей и девушек младше 18 лет.

Каждый, кто зарегистрировался, может получить стартовый пакет. Это номер участника и традиционная для этих соревнований шапка с логотипом «Лыжни России». Выдача будет проводиться мандатной комиссией

с 7 по 12 февраля с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, 29, стадион «Локомотив».

При получении при себе необходимо иметь QR – код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции.

Каждый участник самостоятельно проходит дистанцию. Результат забега фиксируется при помощи спортивных часов или программы-трекера. Эти данные до 13 февраля необходимо внести в личный кабинет на сайте e-champs.com, где проходит регистрация.

На основании этой информации будут определены победители.

Кроме того, 12 февраля, соблюдением всех требований Роспотребнадзора, на Кумысной поляне пройдет очная гонка для сильнейших в этом виде спорта спортсменов.