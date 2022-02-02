В области продолжается реализация проекта «Доброшкола»

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За счет федеральной субсидии и областных средств для особенных ребят из этих учреждений будет создано 6 учебных мастерских, на базе которых воспитанники получат возможность сделать первые шаги по таким профессиям, как: «Младший обслуживающий персонал», «Комплексное обслуживание и ремонт зданий», «Переплетно-картонажное дело и основы полиграфии», «Швейное дело», «Социально-бытовая ориентировка», «Растениеводство». Помимо этого участие в проекте позволит приобрести новое современное оборудование для учебных кабинетов «Основы социальной жизни», «Естествознание», «Информатика» и кабинетов дополнительного образования «Фото-видео студия», «Студия анимации», «Декоративно-прикладное творчество», «Юный модельер», «Мастер-отделочник». А, значит, дети с особенностями развития получат новые возможности для адаптации в будущей взрослой жизни.«Напомню, что с 2020 года участниками проекта «Доброшкола» уже стали 4 школы-интерната области. Как результат - для детей с особыми образовательными потребностями по показателям здоровья появились широкие возможности развития: 15 специально оборудованных мастерских, 9 предметных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, 6 специально оборудованных кабинетов учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и Технологический центр дополнительного образования и профессионального обучения «Техноград-64»», - прокомментировал министр образования региона Михаил Орлов.