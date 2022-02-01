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Движение транспорта на федеральной трассе на Казахстан восстановлено

Новости


В Саратовской области 1 февраля с 9:00 восстановлено движение автотранспорта на участке км 329 по км 597 федеральной дороги А-298 а/д Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан".

В связи с погодными условиями: снег, метель, порывы ветра более 16 м/с накануне, 31 января, с 19:00 было введено ограничение движения для транспорта, сообщает ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».

В 36 районах области, кроме Самойловского и Аткарского, в ночь на 1 февраля выпали осадки: сильный снег, низовая метель. На ночную расчистку дорог от снега вышло 376 ед. снегоуборочной техники. Например, в Пугачевском районе работало – 26 ед. спецтехники, в Энгельсском – 22, в Вольском – 19, в Балтайском -15. Также 51 ед. техники всю ночь работало на транзитных маршрутах Саратова.

Работы по расчистке улично-дорожной сети региона ведутся в круглосуточном режиме.