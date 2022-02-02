Российские агропроизводители представят экспортную продукцию на GULFOOD-2022 при поддержке РЭЦ

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Российская делегация представит свою продукцию – молочные продукты, кондитерские изделия, напитки, мясо, икру и другие, проведет с главами компаний-трейдеров, дистрибьюторами, ритейлерами и представителями органов власти региона деловые встречи, обсудит возможности по продвижению продукции на рынках Ближневосточного региона и актуальные потребительские тренды.В Дубае действует представительство РЭЦ, постоянно работает павильон российской продукции АПК. В 2021 году РЭЦ оказал поддержку поставкам отечественных экспортеров агропродукции в ОАЭ на сумму более $80 млн, содействие получили 143 компании. Об этом рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Она отметила: в 2022 году представительская экспозиция РЭЦ на GULFOOD – 2022 проходит в 5 раз, она самая масштабная – занимает более 700 кв. м и представляет рекордное количество участников.