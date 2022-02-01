Андрей Разборов: «Для социальных предпринимателей втрое увеличен объем предоставляемых грантов»

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Для его получения предприниматели, отвечающие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», должны подать заявку в министерство до 31 декабря 2022 года.«В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» соцпредприниматели смогут претендовать на получение безвозмездной финансовой поддержки в виде грантов в размере до 500 тыс. рублей на условиях 50% софинансирования проекта в сфере социального предпринимательства. В 2021 году получателями грантов стали 8 социальных предприятий, обеспечивающих занятость граждан из социально незащищенных категорий, а также осуществляющих деятельность по оказанию услуг, направленных на укрепление семьи, организации отдыха и оздоровления детей, оказанию услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в сфере народных художественных промыслов. В текущем году объем предоставляемых грантов увеличен втрое», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Кроме того, социальным предприятиям доступно льготное кредитование в Фонде микрокредитования области в виде микрозаймов до 5 млн. рублей по ставке 3% годовых сроком до 2 лет. При нехватке собственного залогового обеспечения субъекты социального бизнеса могут воспользоваться услугами Гарантийного фонда области, предоставляющего поручительства до 25 млн. рублей по возврату части привлеченных субъектами предпринимательства банковских кредитов для реализации проектов.Комплекс образовательной, информационной, консультационной поддержки на безвозмездной основе предлагает Центр предпринимателя «Мой бизнес». В июле-августе 2022 года Центром запланировано проведение бесплатной обучающей программы по социальному предпринимательству.Для социальных предпринимателей действуют льготные режимы налогообложения: двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей; патентная система налогообложения с низкой стоимостью патентов и дифференциацией по 5 группам муниципальных образований; пониженная налоговая ставка 2% вместо 6% для отдельных категорий налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», в том числе осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, в сферах дошкольного образования детей и дополнительного образования детей и взрослых, дневного ухода за детьми, предоставления социальных услуг.Дополнительную информацию можно получить по телефонам для справок в министерстве экономического развития области: 8(845-2) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.