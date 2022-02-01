1 Февраля 2022 ВТОРНИК
Новости
12:36 | 01 февраля
Российские агропроизводители представят экспортную продукцию на GULFOOD-2022 при поддержке РЭЦ
11:45 | 01 февраля
Движение транспорта на федеральной трассе на Казахстан восстановлено
10:49 | 01 февраля
Андрей Разборов: «Для социальных предпринимателей втрое увеличен объем предоставляемых грантов»
09:57 | 01 февраля
Саратовские конькобежцы прошли отбор на финал зимней Спартакиады учащихся России
09:00 | 01 февраля
Саратовские предприятия приглашаются к участию в конкурсе «Торговля России»
19:50 | 31 января
Экологические проекты готовятся защитить школьники ONE! International School
19:46 | 31 января
На «Ураласбесте» с вековым юбилеем поздравили ветерана предприятия
19:39 | 31 января
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: борьба с антисемитизмом должна базироваться на работе с молодёжью
17:00 | 31 января
Стратегическое развитие ключевых отраслей невозможно без учета ESG-трансформации
16:21 | 31 января
Саратовский Исторический парк представляет новый проект — Public TALK
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовские конькобежцы прошли отбор на финал зимней Спартакиады учащихся России

Новости
Саратовские конькобежцы прошли отбор на финал зимней Спартакиады учащихся России

В Нижнем Новгороде прошел заключительный этап Первенства Приволжского Федерального округа по конькобежному спорту.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Кировской области и Пермского края.

Воспитанница муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №3 отделения конькобежного спорта Анастасия Агеева завоевала сразу две медали соревнований: золото на дистанции 3000 м, серебро в масстарте и бронзу на дистанции 1500 м.

Кроме того, по итогам всех этапов Союзом конькобежцев России был объявлен состав на финальные соревнования по конькобежному спорту - ХI зимней Спартакиады учащихся России 2022 года. На соревнованиях выступят две воспитанницы муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №3 Лариса Аникина (тренер Ольга Шамсутдинова) и Анастасия Агеева (тренер Михаил Семериков).