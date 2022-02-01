Саратовские конькобежцы прошли отбор на финал зимней Спартакиады учащихся России

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В соревнованиях приняли участие спортсмены Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Кировской области и Пермского края.Воспитанница муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №3 отделения конькобежного спорта Анастасия Агеева завоевала сразу две медали соревнований: золото на дистанции 3000 м, серебро в масстарте и бронзу на дистанции 1500 м.Кроме того, по итогам всех этапов Союзом конькобежцев России был объявлен состав на финальные соревнования по конькобежному спорту - ХI зимней Спартакиады учащихся России 2022 года. На соревнованиях выступят две воспитанницы муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №3 Лариса Аникина (тренер Ольга Шамсутдинова) и Анастасия Агеева (тренер Михаил Семериков).