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Экологические проекты готовятся защитить школьники ONE! International School

Новости
Экологические проекты готовятся защитить школьники ONE! International School

Москва, 31 января 2001 - Ученики ONE! International School активно участвуют в проекте «ECO-MIND», направленном на формирование основ экологического мышления и навыков бережного природопользования и дальнейшее вовлечение в ESG повестку.

Первыми мероприятиями проекта стали встречи с представителями организации «МосВолонтер» и выставка макетов идей будущих экологических проектов. Также ребята начали активный сбор бумаги, пластика и батареек для переработки. Экологические инициативы продлятся в школах до конца февраля.

Проект «ECO-MIND» входит в образовательную программу ONE! и является одним из шести междисциплинарных блоков, реализуемых в течение года. Они направлены на глубокую проработку важных для общества и личности тем. Каждый из блоков геймифицирован и включает в себя ряд мероприятий и тематических заданий, которые ребята выполняют индивидуально или в группах. Проект «ECO-MIND» начался 10 января и продлится до 25 февраля.

На первой неделе проекта в школах прошли встречи с представителями организации «МосВолонтер»:
Даниил Давидян, координатор обучающих программ, рассказал школьникам начальных классов о мире волонтерского движения и его видах;
Дарья Шашина, лидер волонтеров-экологов Москвы, поделилась с ребятами из основной школы информацией об экологическом волонтерстве, а также о простых и легкореализуемых способах помощи природе.

Вторая неделя «ECO-MIND» была посвящена изобретениям, которые могут улучшить состояние окружающей среды и условия жизни людей и животных. Для изготовления макетов каждый класс получил специальный набор материалов. По окончании недели была организована выставка, на которой были представлены проекты учеников:
«Домики надежды» — конструкции с обогревом, созданные для бездомных животных;
Nano New Masks — маски, способствующие расслаблению, хорошему сну и настроению;
Макет инновационного оборудования для очистки морского дна;
Ароматическая подвеска для дома;
Поилка для котят и кормушка для птиц;
Сигнальные устройства для заблудившихся в лесу.

По окончании проекта «ECO-MIND» в школе состоится экологическая бизнес-ассамблея, где ученики выступят со своими лучшими изобретениями в сфере экологии.

Основатель ONE! International School Максим Натапов считает, что такие инициативы очень важны, так как они способствуют формированию бережного и ответственного отношения к окружающему миру: «Мы и дальше будем развивать в наших учениках чувство ответственности за окружающую среду и желание помочь миру вокруг нас. Важно, чтобы ребятам было искренне не безразлично то, в каком виде мы передадим планету следующим поколениям. Участвуя пусть в небольших, но важных проектах по сохранению природы, ребята учатся не только мыслить, но и действовать в ее интересах, соотносить свои потребности с необходимостью рационального природопользования и ресурсосбережения».