На «Ураласбесте» с вековым юбилеем поздравили ветерана предприятия

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Республиканский государственный трест «Ураласбест» был создан в 1922 году с началом планомерной разведки и эксплуатации Баженовского месторождения. Была образована фабрика №1. В 1922 году родилась и ветеран труда асбестовой промышленности Мария Константиновна Кучерявая.Ровесницу предприятия с юбилеем поздравили Валерий Юстус, директор по социальному развитию и работе с органами государственной власти ПАО «Ураласбест», Владимир Каменских, заместитель директора предприятия «Промтехвзрыв» и Светлана Мусальникова, председатель Совета ветеранов акционерного общества. Ветерану труда была объявлена благодарность за упорный труд в хризотиловой промышленности и выплачено денежное вознаграждение.Своими ветеранами, а это несколько тысяч пенсионеров, «Ураласбест», гордится и всесторонне поддерживает. Пожилым работникам предлагается обширная программа по оздоровлению, выделяются бесплатные путевки в санаторий-профилакторий «Горный лен». «Ураласбест» в 2019 году выпустило книгу «Поколение победителей», посвященную жизни 25 перешагнувших 80-летний рубеж наиболее заслуженных работников комбината.