Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: борьба с антисемитизмом должна базироваться на работе с молодёжью

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Теме антисемитизма сегодня и тому, какую важную роль в борьбе с ним играет просвещение об истории Холокоста, были посвящены большинство выступлений на мероприятии Международного дня памяти Холокоста в Европе 26 января. Участие в нём приняли президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, новоизбранный председатель Европарламента Роберта Метсола и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. В панельной дискуссии принял участие бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс. ЕЕК выступил организатором совместно с Францией и Советом представителей еврейских организаций Франции (CRIF).Говоря о молодёжи и их проблемах, Вячеслав Моше Кантор призвал всех собравшихся воспользоваться тем, что 2022 год был объявлен в Европе годом молодёжи, и сконцентрироваться на молодых людях, особенно в условиях пандемии.«Мы должны приложить усилия, чтобы лучше понимать тревоги и устремления молодёжи и говорить с ней на одном языке, - отметил Вячеслав Моше Кантор. - Во время пандемии Covid-19 молодые люди проводят в сети ещё больше времени, сталкиваясь с пропагандой экстремизма, который неразрывно связан с антисемитизмом. За последние пару лет на мир обрушилось настоящее цунами лжи о евреях, Израиле и Холокосте, поэтому мы должны разработать новые стратегии и достучаться до тех, кто наивно потребляет такую дезинформацию. Мы должны использовать новые инструменты, обращаться к лидерам мнений в сети, чтобы предоставить молодёжи проверенную информацию».Особенно важной тема Холокоста в этом году стала для Франции, ведь 80 лет назад началась депортация французских евреев. В своём выступлении президент Макрон отдельно подчеркнул, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с попытками исказить её, воспрепятствовать передачи исторических уроков будущим поколениям, - это битва, которая ещё не выиграна. О важности сохранения этой памяти, а также о необходимости поддерживать и защищать еврейскую жизнь в Европе сегодня заявили также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас отдельно подчеркнул то, какие опасности пандемия и связанный с ней рост радикальных настроений представляет для памяти Холокоста.«Пандемия Covid-19 показала, как старые антисемитские предрассудки могут не только возродиться, но и подпитывать ненависть и новые мифы о заговоре как в Интернете, так и в реальной жизни, – отметил Маргаритис Схинас. – Сравнение мер по борьбе с пандемией с политикой, которая привела к геноциду еврейского народа, принижает масштабы и умаляет значение опыта жертв и выживших в Холокосте. Это недопустимо. Искажение исторических фактов о Холокосте, если с ним не бороться, подпитывает антисемитизм, поляризует общество и порождает опасные формы национализма. Эти явления представляют угрозу для наших демократий».Вячеслав Моше Кантор также напомнил, что незадолго до проведения мероприятия 80 лет исполнилось и другому значимому мрачному событию – Ванзейской конференции, на которой было сформулировано и спланировано «Окончательное решение еврейского вопроса».«Ванзейская конференция стала кульминацией безразличия большинства, – добавил президент ЕЕК – На коротком, 90-минутном совещании была предрешена судьба европейских евреев, однако условия для этого были созданы ранее, благодаря подстрекательству и пропаганде, и, что особенно важно, пониманию того, что весь мир этому не помешает».«Нацисты и раньше неоднократно проверяли международное сообщество. Отсутствие согласованного противодействия с его стороны придало уверенности архитекторам идеи массового уничтожения евреев», - заявил Вячеслав Моше Кантор.Кроме того, в рамках мероприятия прошла панельная дискуссия с участием бывшего премьер-министра Франции Мануэля Вальса, философа Рафаэля Энтовена, а также писательницы и журналистки Абнус Шалмани. Участники обсудили актуальные проблемы современности: рост антисемитизма и экстремизма, банализацию Холокоста, радикализацию молодёжи, распространение теорий заговора и дезинформации, разжигание ненависти в социальных сетях.