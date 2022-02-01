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Об этом на заседании Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявила исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина.Стратегическое развитие ключевых отраслей невозможно без учета ESG-трансформации, подчеркнула В. Родина. По ее словам, Союз производителей продукции на растительной основе на предмет соответствия принципам ESG проанализировал Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года. Предложения Союза требуют тщательного обсуждения с участием отраслевого сообщества, а также обстоятельной экспертизы.Валерия Родина назвала ESG неизбежностью, в связи с чем считает, что включение ESG в стратегические документы РФ существенно помогут декарбонизации и энергопереходу. Руководитель исполнительного комитета московского отделения «Деловой России» Евгений Базылев отметил, что участие экспертных сообществ и отраслевых объединений в работе недавно созданного Комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию (ESG-трансформация) бизнеса позволит выработать всесторонний подход к решению вопросов ESG-повестки.