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Саратовские предприятия приглашаются к участию в конкурсе «Торговля России»

Новости


Предприниматели, занятые в сфере торговли, приглашаются к участию в конкурсе «Торговля России», главной задачей которого является выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в России.

Конкурс проводится Министерством промышленности и торговли РФ.

Победители будут определены в следующих номинациях: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучший розничный рынок», «Лучшая ярмарка», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший торговый фестиваль», «Лучший оптовый продовольственный рынок» и «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

С 1 февраля по 1 мая 2022 года пройдет сбор заявок. До 25 мая будут названы победители конкурса, церемония награждения запланирована на 6 июня 2022 года.

Для участия необходимо оформить заявку на сайте торговляроссии. рф. Для получения более подробной информации обращаться: (495) 924-02-80,tr@russiant.org (http://924-02-80,tr@russiant.org/) - Нехаевский Николай Алексеевич, координатор конкурса.