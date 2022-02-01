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Состоялся вечер памяти «Холокост. Память семьи. Я свидетельствую»

Новости


В субботу, 29 января в формате видеоконференцсвязи состоялся вечер памяти «Холокост. Память семьи. Я свидетельствую». Автором вечера выступила кандидат филологических наук Ирина Вейсман.

В рамках встречи состоялся разговор об осмыслении трагедии Холокоста сегодня, о личном выборе, который совершает каждый, о памяти поколений. Вечер был построен на основе семейных историй и личных воспоминаний. Рассказчики в своих воспоминаниях делились, что в годы преследования евреев потеряли многих родных и близких, поэтому сама тема Холокоста имеет для них глубоко личные ноты. Выступающие говорили о том, что помнят те страшные события. Эта память служит напоминанием и предостережением будущим поколениям.

Участие в дискуссии приняли заместитель начальника центра сопровождения научно-инновационных программ и проектов СОИРО Ирина Каменчук, начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников СОИРО Сергей Геращенко, учитель истории муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 34 Ольга Темякова.

Поделились своими уникальными семейными историями Яков Стрельцин, а также Борис Миндлин, Наталия Горшенёва, Ирина Альбицкая, Ирина Дворкина, София Коплевацкая.