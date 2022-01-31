В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел патриотический квиз «Ленинград. Блокада. Память»

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Отдавая дань памяти жителям и защитникам Ленинграда, к этой дате сотрудники Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» организовали для учащихся МОУ «Лицея №50» г. Саратова патриотический квиз «Ленинград. Блокада. Память».Он состоял из четырех раундов под названиями: «Язык цифр», «Только факты», «Жители своего города», «Память». В первом раунде ребятам предлагалось ответить на четыре вопроса, выбрав правильный вариант ответа из четырех предложенных. К третьему раунду задача стала сложнее: школьники должны были предложить свой вариант ответа. Каждый раунд – это симбиоз исторических фактов, воспоминаний ленинградцев, фотографий, кадров кинохроники, стихов и музыки, посвящённых трагическому, но знаковому для нашей страны событию. Время прохождения раундов было ограничено, и ребятам пришлось постараться, чтобы продемонстрировать свои знания и сообразительность. Органичным дополнением к заданиям стало музыкальное, графическое и художественное сопровождение квиза, в котором участвовали Народные коллективы Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой: театр-студия «Детский человек» и ансамбль песни «Микрофон».Участники квиза вспомнили и узнали новое о подвигах и жизни людей в осаждённом городе. Отвечая на вопросы, изучая материалы прошлых лет, они внесли свою лепту в сохранение и возрождение современного патриотического воспитания. По окончанию мероприятия команды были отмечены дипломами за участие.