31 ЯНВАРЯ 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:36 | 31 января
Еще девять учебных заведений Саратова закрылись на карантин
11:40 | 31 января
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел патриотический квиз «Ленинград. Блокада. Память»
10:47 | 31 января
Свыше 3,4 тысячи забытых вещей возвращено пассажирам в 2021 году
09:51 | 31 января
В Саратовской области около 40 тысяч животных привито от ящура
09:00 | 31 января
В Саратове прошли соревнования чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
18:45 | 28 января
«Интерлизинг» инициировал программу «Плати раз в год» для сельхозпроизводителей
17:00 | 28 января
На Театральной площади и других площадках Саратова пройдут традиционные ярмарки «выходного дня»
16:48 | 28 января
Ситуацию в Казахстане обсудили участники международного круглого стола
16:11 | 28 января
Саратовцы победили на Международном конкурсе «Холокост: память и предупреждение»
15:20 | 28 января
В Радищевском музее реализуется программа «Лаборатория новейших течений»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Свыше 3,4 тысячи забытых вещей возвращено пассажирам в 2021 году

Новости


В 2021 году в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК» было найдено и возвращено владельцам более 3,4 забытых вещей.

Это почти в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. Среди забытых вещей – предметы одежды, наушники, зарядные устройства для телефонов, игрушки, книги.

Если пассажир забыл что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание предметов и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.