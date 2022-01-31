31 ЯНВАРЯ 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:36 | 31 января
Еще девять учебных заведений Саратова закрылись на карантин
11:40 | 31 января
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел патриотический квиз «Ленинград. Блокада. Память»
10:47 | 31 января
Свыше 3,4 тысячи забытых вещей возвращено пассажирам в 2021 году
09:51 | 31 января
В Саратовской области около 40 тысяч животных привито от ящура
09:00 | 31 января
В Саратове прошли соревнования чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
18:45 | 28 января
«Интерлизинг» инициировал программу «Плати раз в год» для сельхозпроизводителей
17:00 | 28 января
На Театральной площади и других площадках Саратова пройдут традиционные ярмарки «выходного дня»
16:48 | 28 января
Ситуацию в Казахстане обсудили участники международного круглого стола
16:11 | 28 января
Саратовцы победили на Международном конкурсе «Холокост: память и предупреждение»
15:20 | 28 января
В Радищевском музее реализуется программа «Лаборатория новейших течений»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области около 40 тысяч животных привито от ящура

Новости


В регионе продолжается вакцинация восприимчивых животных против ящура в целях профилактики возникновения и распространения данной инфекции на территории области.

С 15 января ветеринарные специалисты приступили к иммунизации животных в приграничных с Казахстаном районах. Всего вакцинировано 39 915 голов животных.

Так, Дергачевском районе вакцинировано 5274 животных, в Новоузенском – 12980, в Озинском – 2099, в Перелюбском - 3317, в Питерском- 3631. В Александрово-Гайском районе привито 12614 животных с учетом ревакцинации.

Кроме того, в целях предупреждения заноса вируса ящура из неблагополучных территорий с колесами автотранспортных средств на контрольном пункте Международного автомобильного пункта пропуска «Озинки» в Озинском районе установлен мобильный дезинфекционный барьер, который позволяет проводить дезинфекционную обработку колес автотранспорта, прибывающего в Саратовскую область из сопредельной Республики Казахстан. Данные мероприятия проводятся в непосредственном взаимодействии с пограничной службой.

В целях выявления и пресечения неправомерных перевозок сельскохозяйственных животных и грузов животного происхождения, недопущения завоза опасных в отношении ящура товаров из Оренбургской области установлены посты:

на федеральной трассе Самара-Саратов на границе Ивантеевского района;

на федеральной трассе Саратов-Сызрань Хвалынского района;

на автомобильной муниципальной трассе Перелюб-Камелик (Самарская область) за селом Иваниха Перелюбского муниципального района. Проводится совместная работа сотрудников органов внутренних дел и государственной ветеринарной службы по патрулированию автотрасс и досмотру автотранспортных средств и перевозимых грузов.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код