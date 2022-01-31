В Саратовской области около 40 тысяч животных привито от ящура

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С 15 января ветеринарные специалисты приступили к иммунизации животных в приграничных с Казахстаном районах. Всего вакцинировано 39 915 голов животных.Так, Дергачевском районе вакцинировано 5274 животных, в Новоузенском – 12980, в Озинском – 2099, в Перелюбском - 3317, в Питерском- 3631. В Александрово-Гайском районе привито 12614 животных с учетом ревакцинации.Кроме того, в целях предупреждения заноса вируса ящура из неблагополучных территорий с колесами автотранспортных средств на контрольном пункте Международного автомобильного пункта пропуска «Озинки» в Озинском районе установлен мобильный дезинфекционный барьер, который позволяет проводить дезинфекционную обработку колес автотранспорта, прибывающего в Саратовскую область из сопредельной Республики Казахстан. Данные мероприятия проводятся в непосредственном взаимодействии с пограничной службой.В целях выявления и пресечения неправомерных перевозок сельскохозяйственных животных и грузов животного происхождения, недопущения завоза опасных в отношении ящура товаров из Оренбургской области установлены посты:на федеральной трассе Самара-Саратов на границе Ивантеевского района;на федеральной трассе Саратов-Сызрань Хвалынского района;на автомобильной муниципальной трассе Перелюб-Камелик (Самарская область) за селом Иваниха Перелюбского муниципального района. Проводится совместная работа сотрудников органов внутренних дел и государственной ветеринарной службы по патрулированию автотрасс и досмотру автотранспортных средств и перевозимых грузов.