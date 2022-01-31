В Саратове прошли соревнования чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

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По итогам соревнований среди юношей первое место заняла сборная команда Кировского района, второе место – сборная Заводского района, третье место – команда Ленинского района.В соревнованиях среди девушек победителем стала сборная команда Саратовского района, второе место у команды Кировского района, третье место – сборная Ленинского района.Лучшими игроками по итогам матчей были признаны Дарья Безрукова (Саратовский район) и Антон Егорушкин (Кировский район).Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2021-2022 года.