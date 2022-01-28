«Интерлизинг» инициировал программу «Плати раз в год» для сельхозпроизводителей

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«Главная особенность аграриев – сезонность бизнеса. Мы в Интерлизинге хорошо это понимаем, поэтому разработали уникальную программу: «Плати раз в год». В рамках программы клиенту предоставляется возможность совершать один крупный платеж в год в наиболее удобный для него месяц», - комментирует коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков.Покупая погрузчика Mecalac AS900, рыночной стоимостью 11 млн рублей, в лизинг на срок 24 месяца, размер аванса составит 30% от стоимости техники. Полный размер аванса вы сможете внести в комфортный для вашего бизнеса период. Так, согласно данному расчету, сумма аванса составит 3,3 млн рублей, а ежемесячный платёж будет минимальным - 5 тыс. рублей.Программа действует на всей территории России до 31 декабря 2022 года.Предложение не является публичной офертой.Подробную информацию уточняйте у менеджеров компании «Интерлизинг» по телефону 8 800 550 06 06