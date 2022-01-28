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На Театральной площади и других площадках Саратова пройдут традиционные ярмарки «выходного дня»

Новости


В предстоящую субботу, 29 января, саратовцев и гостей города ждут ярмарки «выходного дня».

Ярмарочная торговля на Театральной площади начнется с 8:00.

Продажа сельскохозяйственной продукции на сельскохрынке в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская будет осуществляться с 8:00 до 16:00.

Сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области предложат к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, плодоовощная продукция, картофель, мясо птицы, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, масло растительное, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед и другая продукция.

Также жители приглашаются за покупками на рынок в поселке Елшанка.

По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства по телефонам: 51-77-12 (по субботам до 14:00), 50-70-17 (будние дни).