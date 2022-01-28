Саратовцы победили на Международном конкурсе «Холокост: память и предупреждение»

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Диплом I степени в номинации «Методические разработки педагогов» на сцене театра «Геликон-опера» получила учитель изобразительного искусства и МХК школы №30 г. Энгельса Лариса Прокудина.В номинации «Исследовательские работы школьников» диплома II степени и ценного приза была удостоена ученица 11 класса гимназии «Авиатор» г. Саратова Алина Барабанова.«Возможность представить своё исследование в Москве, на Международном конкурсе - это очень важно для меня. Признание членами жюри моей работы - огромная честь. Я получила возможность общения с участниками, их научными руководителями, модераторами конкурса, что раскрыло для меня тему Холокоста ещё глубже. Через другие исследования я смогла глубже осмыслить и проникнуться трагедией еврейского народа. Главной мыслью конкурса было «Мы помним». И вклад каждого участника конкурса неоценим. К счастью, в нашем регионе не было погромов и уничтожения еврейского населения, но это не освобождает нас от необходимости помнить. Помнить, чтобы такое никогда не повторилось», - поделилась Алина Барабанова.Работы Алины и одиннадцатиклассницы лицея «Солярис» Яны Поляковой также были отмечены специальными грамотами Российского еврейского конгресса за участие в проекте «Спасители: подвиг вопреки».