Ситуацию в Казахстане обсудили участники международного круглого стола

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К такому выводу пришли участники международного круглого стола «Трагические события в Казахстане в январе 2022 года: Взгляд из регионов», который состоялся 26 января 2022 года по инициативе Экспертного клуба «Урал-Евразия».Участники встречи обсудили ситуацию в Костанае, Кокшетау и других городах республики в период с 5 по 7-8 января. Как и в других городах, в Костанае все началось с мирных митингов против повышения цен на газ еще 4 января, после чего начались попытки перевести эту активность в деструктивное русло. Однако, в отличие от южных областей, правоохранительные органы северного города быстро взяли ситуацию под контроль. Такая же быстрая реакция была и в г. Кокшетау.Как заметил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг», «активные действия» митингующих начались одномоментно в 11 городах страны, включая Алма-Ату.Костанайский журналист и общественный деятельв этой связи заметила, что государство неважно работает с населением, которое самоорганизуется в групповых чатах по самым разным признакам – начиная от семейных и родовых групп и заканчивая профессиональными группами.Особо была подчеркнута та роль, которую выполнили своим присутствием в Казахстане миротворческие силы ОДКБ.Участники пришли к общему мнению, что власти Казахстана должны быть перенастроены на более тонкое взаимодействие с гражданским обществом с учетом его своеобразия, в котором семейно-родовые отношения до сих пор играют очень важную роль.Необходимо изменить и механизмы функционирования гражданского сектора; расширить свободу действий НКО, усилить контроль за целями финансирования из негосударственных фондов, увеличить финансирование региональных общественных организаций.