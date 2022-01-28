Агентство «Тезис» получило высокую оценку деятельности в рамках рейтинга Ассоциации REPA

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Важнейшее преимущество Агентства «Тезис» – высокопрофессиональный коллектив, хорошо понимающий тенденции развития современных медиа. Благодаря этому агентство разрабатывает и воплощает в жизнь успешные коммуникационные стратегии продвижения заказчиков, помогает отечественным и международным компаниям налаживать внутренние и внешние коммуникации, формировать достойную репутацию, выстраивать контакты с государственными институтами, деловым сообществом, инвесторами и СМИ.Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA публикует итоги рейтинга ежегодно, анализируя мнения заказчиков услуг. Сильные и слабые стороны агентств выявляются на основании онлайн-опроса, проводимого Ассоциацией среди игроков рынка коммерческой недвижимости. В 2021 году респондентами выступили 159 менеджеров из 119 компаний - свыше 50% из них являются руководителями среднего звена. Они поставили Агентству «Тезис» высокие оценки в трех основных категориях: «ценовая политика», «клиентский сервис» и «экспертиза». Высшего балла компания была удостоена по критерию «качество».Рейтинг Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA помогает составить представление об уровне известности коммуникационных и PR-агентств, работающих в этом сегменте, а также о динамике распределения рекламных бюджетов компаний.