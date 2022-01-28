В Радищевском музее реализуется программа «Лаборатория новейших течений»

просмотров: 239

Слушатели программы познакомятся с основными направлениями и формами contemporary art: видеоартом, акционизмом, инсталляциями, книгой художника, концептуализмом, уличным искусством и другими.Программа «Лаборатории» включает встречи с художниками, лекции, видеопоказы, дискуссии, мастер-классы, посещения выставок.В первом полугодии 2022 года занятия начнутся с 5 февраля в лектории Радищевского музея (ул. Радищева, 41) по субботам в 14:00 – занятия для детей, в 16.00 – для взрослых.Руководители программы «Лаборатория новейших течений» – сотрудники сектора новейших течений отдела современного искусства Наталья Коптель и Наталья Курилова.