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Водителям Саратовского региона ПривЖД напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Новости


По инициативе сотрудников Приволжской магистрали в Саратовской области состоялась акция «Внимание, переезд!«.

Её главная цель – привлечь внимание водителей к проблеме безопасности на железнодорожных переездах и предостеречь их от несчастных случаев. Профилактические мероприятия прошли на железнодорожных переездах в Саратове, Энгельсе, а также в Ершовском, Пугачевском и Аткарском районах.

В рамках акции сотрудники Приволжской магистрали раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железной дороги. Кроме того, организаторы проинформировали водителей о тяжести последствий ДТП и мерах персональной ответственности. Затем железнодорожники отработали на практике последовательность действий при возникновении нестандартных ситуаций на переездах, а также проверили их техническое состояние.

В январе 2022 года в Саратовском регионе ПривЖД зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах (годом ранее – 1 ДТП). Все они произошли в результате нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
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