Продолжает работать телефон доверия для детей и подростков
Детский телефон доверия работает ради того, чтобы тот, кто подвергается буллингу, мог вовремя получить помощь профессионального психолога.
Единый Общероссийский детский телефон доверия «Слова тоже ранят» привлекает особое внимание к проблеме кибербуллинга среди подростков.
Нуждающиеся могут обратиться за бесплатной и анонимной помощью в службу психологической помощи для преодоления сложных ситуаций. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона доверия «Слова тоже ранят»: 8-800-2000-122.