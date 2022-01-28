Продолжает работать телефон доверия для детей и подростков

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Единый Общероссийский детский телефон доверия «Слова тоже ранят» привлекает особое внимание к проблеме кибербуллинга среди подростков.Нуждающиеся могут обратиться за бесплатной и анонимной помощью в службу психологической помощи для преодоления сложных ситуаций. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона доверия «Слова тоже ранят»: 8-800-2000-122.