Еще семь саратовских школ закрыты на карантин

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На основании предписаний Роспотребнадзора часть классов, в которых были выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, приступят к очному обучению после завершения режима изоляции. В период изоляции занятия могут быть организованы в дистанционном режиме.Напомним, с 25 по 31 января приостановлены занятия в:- Гуманитарно-экономическом лицее (корпус на ул. Большая Горная);- школе № 21;- школе №2;- школе № 67;- Лицее математики и информатики;- лицее № 36;- школе № 69;- гимназии № 1;- школе № 95;- лицее № 62;- школе № 77;- лицее № 37;- лицее № 2;- Лицее гуманитарных наук;- школе с. Синенькие;- школе с. Усть-Курдюм;- школе с. Константиновка;- школе р.п. Соколовый.С 26 января по 1 февраля на карантин закрыты:- школа № 93;- прогимназия № 237;- гимназия № 3;- школа № 5;- лицей № 4;- Физико-технический лицей;- школа с. Сосновка.с 27 января по 2 февраля закрылись еще 5 учебных заведений:- гимназия № 4;- школа № 18 (временно 2 смена лицея № 37);- школа № 103;- школа «Аврора»;- вечерняя школа № 9.С 28 января и до 3 февраля будут приостановлены занятия в:- школе № 23;- школе № 70;- Лицее «Солярис»;- школе № 76;- школе № 105;- гимназии № 108;- школе № 1.Отметим, в лицее № 3 с сегодняшнего дня возобновляются занятия в 17 классах, 20 классов данного учебного заведения пока останутся на карантине в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.