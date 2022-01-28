Еще семь саратовских школ закрыты на карантин
В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями на карантин закрыты несколько учебных заведений Саратова.
На основании предписаний Роспотребнадзора часть классов, в которых были выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, приступят к очному обучению после завершения режима изоляции. В период изоляции занятия могут быть организованы в дистанционном режиме.
Напомним, с 25 по 31 января приостановлены занятия в:
- Гуманитарно-экономическом лицее (корпус на ул. Большая Горная);
- школе № 21;
- школе №2;
- школе № 67;
- Лицее математики и информатики;
- лицее № 36;
- школе № 69;
- гимназии № 1;
- школе № 95;
- лицее № 62;
- школе № 77;
- лицее № 37;
- лицее № 2;
- Лицее гуманитарных наук;
- школе с. Синенькие;
- школе с. Усть-Курдюм;
- школе с. Константиновка;
- школе р.п. Соколовый.
С 26 января по 1 февраля на карантин закрыты:
- школа № 93;
- прогимназия № 237;
- гимназия № 3;
- школа № 5;
- лицей № 4;
- Физико-технический лицей;
- школа с. Сосновка.
с 27 января по 2 февраля закрылись еще 5 учебных заведений:
- гимназия № 4;
- школа № 18 (временно 2 смена лицея № 37);
- школа № 103;
- школа «Аврора»;
- вечерняя школа № 9.
С 28 января и до 3 февраля будут приостановлены занятия в:
- школе № 23;
- школе № 70;
- Лицее «Солярис»;
- школе № 76;
- школе № 105;
- гимназии № 108;
- школе № 1.
Отметим, в лицее № 3 с сегодняшнего дня возобновляются занятия в 17 классах, 20 классов данного учебного заведения пока останутся на карантине в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.