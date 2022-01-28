Окружные проекты ПФО могут быть масштабированы на всероссийский уровень

просмотров: 369

АНО «Россия – страна возможностей».26 января в г.Москве заместитель полномочного представителя Олег Машковцев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора АНО «Россия − страна возможностей» Антоном Сериковым.В ходе встречи были обсуждены перспективы использования опыта реализации окружных общественных проектов, реализуемых по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, в деятельности президентской платформы «Россия – страна возможностей».Участники отметили возможность масштабирования на всероссийском уровне окружных проектов «Успешная семья Приволжья», Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов и школьников, фестиваля уличной культуры «ФормАрт».Напомним, Саратовская область принимает активное участие в общественных проектах, занимая в том числе призовые места. Так, наш регион в 2021 году стал вторым в общественном проекте Приволжского федерального округа - Фестиваль стрит-арта «ФормART» с работой граффиста Владимира Куца «Лицо времени». Рисунок нанесен на жилом доме на улице ул. Комсомольская д. 28/30. Примечательно, что Саратовская область стала единственным регионом, который использовал технологию дополненной реальности.А в Молодежном форума Приволжского федерального округа «iВолга» прошлого года от Саратовской области участвовали 280 человек. Организовать форумное мероприятие 2022 года, которое пройдет летом на территории Самарской области, планируется в сотрудничестве с платформой «Россия – страна возможностей».Перспективными направлениями станут научно-техническое творчество, туризм, предпринимательство и креативная индустрия. Кроме того, уже заключены договора о сотрудничестве АНО с Удмуртской Республикой, Пермским краем, Нижегородской и Самарской областями, на территории округа намечено проведение мероприятий ряда крупных проектов, входящих в президентскую платформу.По материалам пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО