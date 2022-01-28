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В сельхозартелях области произведено более семи тысяч тонн молока

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Согласно оперативным данным регионального минсельхоза, на 26 января в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 7,7 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню 2021 года. Валовой надой молока за сутки составляет 320 тонн, надой молока от коровы за сутки — 16,2 кг (+0,2 кг к 2021 году).

В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где произведено 4650 тонн.

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельхозпредприятиях Марксовского (27 кг), Энгельсского (25,3 кг), Калининского (17,3 кг) муниципальных районов.
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