28 ЯНВАРЯ 2022 ПЯТНИЦА
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15:21 | 27 января
Музей К.Федина устраивает "Зимовье зверей"
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Свыше 130 единиц снегоуборочной техники работало ночью на транзитных маршрутах Саратова
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Музей К.Федина устраивает "Зимовье зверей"

Новости


30 января в 11.00 в музее К.А. Федина состоится Программа выходного дня, в рамках которой ребят ждет познавательное занятие «Зимовье зверей» о зимнем лесе, в котором вроде бы все заснуло, но на самом деле кипит невидимая жизнь.

Ребята услышат увлекательные, забавные, иногда чуть грустные истории о том, как справляются с зимними холодами различные лесные обитатели, рассказанные прекрасным языком художественной прозы устами М. Пришвина, В. Бианки, М. Сладкова, Д. Мамина-Сибиряка, К. Ушинского, Г. Скребицкого, В. Чаплиной и другими. Дети смогут проявить свои знания в викторинах, показав свою эрудицию. На мастер-классе ребята сделают декупаж на дисках с умилительными зверюшками и птичками.