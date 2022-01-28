Музей К.Федина устраивает "Зимовье зверей"

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30 января в 11.00 в музее К.А. Федина состоится Программа выходного дня, в рамках которой ребят ждет познавательное занятие «Зимовье зверей» о зимнем лесе, в котором вроде бы все заснуло, но на самом деле кипит невидимая жизнь.Ребята услышат увлекательные, забавные, иногда чуть грустные истории о том, как справляются с зимними холодами различные лесные обитатели, рассказанные прекрасным языком художественной прозы устами М. Пришвина, В. Бианки, М. Сладкова, Д. Мамина-Сибиряка, К. Ушинского, Г. Скребицкого, В. Чаплиной и другими. Дети смогут проявить свои знания в викторинах, показав свою эрудицию. На мастер-классе ребята сделают декупаж на дисках с умилительными зверюшками и птичками.