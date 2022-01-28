Александр Романов: «Все решения на местах должны приниматься с учетом мнения людей»

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Александр Романов (фракция «Единая Россия») обратил внимание на работу сельских школ и детских садов. Он напомнил, что позиция региональной власти однозначна: ребенок должен получать качественное образование вне зависимости от места его проживания. Начальник профильного управления Елена Савенкова пояснила, что по просьбе родителей школьники из села Чернышевка теперь учатся в средней школе села Тепловка, которую недавно отремонтировали.«Когда родители узнали, что в тепловской школе, которая рассчитана на 220 мест, сильный педагогический состав, есть «Точка роста» и другая внеучебная деятельность, попросили о переводе. 20 детей разных возрастов доставляются туда на новых школьных автобусах», – пояснила начальник управления. При этом она подчеркнула, что школа в Чернышевке по-прежнему работает. Если кто-то из родителей решит перевести ребенка обратно, местная администрация рассмотрит такую возможность.Спикер областной Думы предложил регулярно встречаться с жителями сел и обсуждать вопросы. «Любое решение власти, которое касается людей, их семей, должно обсуждаться. Говорите с жителями, прислушивайтесь к их мнению. Бывает, что кажется оптимальным одно, но у людей есть свои аргументы в пользу другого. Тогда следует пойти им навстречу», – сказал Александр Романов.Глава района Алексей Воробьев согласился, что такой подход дает результат. Он привел в пример ситуацию с транспортным сообщением в селах. Жители Чернышевки попросили добавить рейсы до райцентра. «Посоветовались с сельчанами, перевозчиком и решили запустить еще один рейс по средам. Через некоторое время проанализируем пассажиропоток, при необходимости скорректируем расписание», – сказал Воробьев.На примере села Чернышевка обсудили и то, как на территории района будет реализовываться региональная программа по обеспечению жителей качественным водоснабжением. Напомним, по инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина на эту программу в областном бюджете на 2022 год заложены средства, которые будут выделяться населенным пунктам из расчета по три тысячи рублей на одного жителя.«Водовод, построенный в этом населенном пункте еще в середине прошлого века, давно пришел в негодность. С помощью этой программы будем поэтапно решать проблему с водоснабжением», – сказал глава района.Александр Романов отметил, что местная власть отвечает за качество реализации программы, но областная власть, в том числе депутатский корпус, готовы помочь, если возникнут сложности.