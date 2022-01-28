HH.ru: В Саратовской области в 3,3 раза вырос спрос на специалистов пунктов выдачи заказов

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Наиболее ощутимо спрос на специалистов пунктов выдачи заказов вырос в Челябинской и Тюменской областях (в 4,7 раза по сравнению с 2020 годом), в Пермском крае (в 4,6 раза), а также в Самарской области, Мурманской области и Краснодарском крае (в 4,3 раза).В 74% вакансий опыт работы от соискателей не требуется, в половине случаев предполагается сменный график. Как правило, чтобы претендовать на такую вакансию, достаточно уметь работать на компьютере, быть ответственным, клиентоориентированным и коммуникабельным.Средняя заработная плата, которую предлагают специалистам ПВЗ, в 2021 году по стране в целом составила 32 тысячи рублей, что на 3,5 тысячи больше, чем год назад. В Саратовской области – 30 тысяч, что на 2 тысячи больше прошлогодних показателей.Самая «дорогая» в стране вакансия специалиста пункта выдачи заказов предлагает доход от 90 тысяч до 250 тысяч рублей. Помимо стандартных обязанностей сотруднику предстоит консультировать клиентов по продукции.