Аэропорт «Гагарин» определил самых пунктуальных перевозчиков по итогам 2021 года
Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») подготовил по итогам минувшего года рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполнявших рейсы из Саратова.
Авиакомпании разбиты на две группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, и остальные российские авиаперевозчики. В каждой определены топ три перевозчика по показателю пунктуальности полетов.
Лидером в первой группе стала авиакомпания Red Wings, выполнившая 100% из всех своих (573!) рейсов без отклонения от расписания, на втором месте – авиакомпания «Россия» с регулярностью 94%. Замыкает тройку самых точных авиакомпаний «Победа» - 89%.
Во второй группе лидером стала компания «Икар» (Pegas Fly) с показателем 95%. На втором месте авиакомпания Smartavia – 88% и на третьем месте – «Аэрофлот», 87%.
Рейтинг включает в себя данные о регулярности выполнения полетов в период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021. При определении самого пунктуального перевозчика учитывались отклонения более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.