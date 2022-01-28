Аэропорт «Гагарин» определил самых пунктуальных перевозчиков по итогам 2021 года

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Авиакомпании разбиты на две группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, и остальные российские авиаперевозчики. В каждой определены топ три перевозчика по показателю пунктуальности полетов.Лидером в первой группе стала авиакомпания Red Wings, выполнившая 100% из всех своих (573!) рейсов без отклонения от расписания, на втором месте – авиакомпания «Россия» с регулярностью 94%. Замыкает тройку самых точных авиакомпаний «Победа» - 89%.Во второй группе лидером стала компания «Икар» (Pegas Fly) с показателем 95%. На втором месте авиакомпания Smartavia – 88% и на третьем месте – «Аэрофлот», 87%.Рейтинг включает в себя данные о регулярности выполнения полетов в период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021. При определении самого пунктуального перевозчика учитывались отклонения более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.