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Свыше 130 единиц снегоуборочной техники работало ночью на транзитных маршрутах Саратова

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В Саратове и области продолжается круглосуточная уборка снега на дорогах регионального значения.

Всего на ночных работах задействовали 251 ед.снегоуборочной техники. Так, 131 ед. снегоуборочной техники расчищало транзитные дороги в Саратове, переданные на региональный уровень в прошлом году. Ночью проводилась уборка снежных валов и вывоз снега с улиц Проспект 50 лет Октября, Чернышевского и Орджоникидзе.

В районах области наибольшее количество техники вышло на уборку трасс в Саратовском 16 ед., Балашовском – 13 ед. и Вольском районах – 12 ед., в Пугачевском и Екатериновском задействовали по 10 ед. спецтехники.

По данным на 7:00 27 января по всем дорогам регионального значения проезд обеспечен.
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