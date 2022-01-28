Свыше 130 единиц снегоуборочной техники работало ночью на транзитных маршрутах Саратова

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Всего на ночных работах задействовали 251 ед.снегоуборочной техники. Так, 131 ед. снегоуборочной техники расчищало транзитные дороги в Саратове, переданные на региональный уровень в прошлом году. Ночью проводилась уборка снежных валов и вывоз снега с улиц Проспект 50 лет Октября, Чернышевского и Орджоникидзе.В районах области наибольшее количество техники вышло на уборку трасс в Саратовском 16 ед., Балашовском – 13 ед. и Вольском районах – 12 ед., в Пугачевском и Екатериновском задействовали по 10 ед. спецтехники.По данным на 7:00 27 января по всем дорогам регионального значения проезд обеспечен.