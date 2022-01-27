27 ЯНВАРЯ 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:44 | 27 января
Свыше 130 единиц снегоуборочной техники работало ночью на транзитных маршрутах Саратова
10:47 | 27 января
В научном центре Юго-Востока торжественно презентовали книгу «Научно-полевой роман. К 110-летию НИИСХ Юго-Востока»
09:55 | 27 января
Саратовская область заняла первое место в рейтинге РУСАDA
09:00 | 27 января
Двенадцать объектов культуры будут капитально отремонтированы в 2022 году
17:00 | 26 января
Бизнес-инкубатор в Балаково провел тренинги для безработных граждан
16:18 | 26 января
Состоится городской конкурс рисунков «Народные промыслы»
15:25 | 26 января
В Историческом парке открывается V Выставка-фестиваль «Олимпийский Саратов»
14:37 | 26 января
Сбер - самый сильный бренд Европы
14:28 | 26 января
Новый эксклюзивный продукт представляет онлайн-школа Умскул
13:28 | 26 января
HH.ru: Работники Саратовской области рассказали, сколько тратят на лекарства
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В научном центре Юго-Востока торжественно презентовали книгу «Научно-полевой роман. К 110-летию НИИСХ Юго-Востока»

Новости


В федеральном аграрном научном центре Юго-Востока состоялась презентация книги «Научно-полевой роман. К 110-летию НИИСХ Юго-Востока».

В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Уполовников.

Впервые за многие десятилетия под одной обложкой собрана история старейшей научной организации страны. В аннотации к книге говорится: «В историю науки можно попасть случайно и ненадолго, можно и вовсе не оказаться на ее скрижалях и остаться безвестным, а можно стать ее частью – яркой и значимой, как это произошло с НИИ сельского хозяйства Юго-Востока. Эта книга о нескольких поколениях ученых, работавших в лабораториях и на опытных полях старейшего научного центра, о плеяде талантливых исследователей и участников масштабных преобразований громадного степного края на юго-востоке России».

Работа большого авторского коллектива по созданию книги длилась два года (2020-2021). В написании 47 глав и пяти тематических приложений приняли участие ветераны и ученые института. Книга создана на документальной основе. В фотогалерею книги вошли более 400 фотографий разных лет.

Часть тиража будет передана в библиотеки ряда НИИ и вузов, учреждений культуры Саратова и крупнейшие профильные научные центры страны.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код