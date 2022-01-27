В научном центре Юго-Востока торжественно презентовали книгу «Научно-полевой роман. К 110-летию НИИСХ Юго-Востока»

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В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Уполовников.Впервые за многие десятилетия под одной обложкой собрана история старейшей научной организации страны. В аннотации к книге говорится: «В историю науки можно попасть случайно и ненадолго, можно и вовсе не оказаться на ее скрижалях и остаться безвестным, а можно стать ее частью – яркой и значимой, как это произошло с НИИ сельского хозяйства Юго-Востока. Эта книга о нескольких поколениях ученых, работавших в лабораториях и на опытных полях старейшего научного центра, о плеяде талантливых исследователей и участников масштабных преобразований громадного степного края на юго-востоке России».Работа большого авторского коллектива по созданию книги длилась два года (2020-2021). В написании 47 глав и пяти тематических приложений приняли участие ветераны и ученые института. Книга создана на документальной основе. В фотогалерею книги вошли более 400 фотографий разных лет.Часть тиража будет передана в библиотеки ряда НИИ и вузов, учреждений культуры Саратова и крупнейшие профильные научные центры страны.