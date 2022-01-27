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Бизнес-инкубатор в Балаково провел тренинги для безработных граждан

Новости


Специалисты Балаковского бизнес-инкубатора в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» провели выездные тренинги «Самозанятость: инструкция по применению» и «Консультационная поддержка» в ГКУ СО «Центр занятости населения города Балаково».

Основной целью тренингов стало информирование безработных граждан о существующей инфраструктуре поддержки, о возможностях и особенностях применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также доступных мерах поддержки при самозанятости.

Cпикером выступила менеджер по маркетингу бизнес-инкубатора, сертифицированный тренер Корпорации МСП Ольга Перцева.

На тренинге детально были рассмотрены вопросы регистрации самозанятых; юридические аспекты; преимущества и особенности; меры государственной поддержки; агрегаторы, платформы, маркетплейсы и иные источники заказов для самозанятых; особенности участия самозанятых в закупках; взаимодействие с клиентами.

Помимо заявленных вопросов, были рассмотрены конкретные кейсы, связанные с применением специального налогового режима.

В заключительной части мероприятий у каждого участника была возможность задать эксперту интересующие вопросы.