Бизнес-инкубатор в Балаково провел тренинги для безработных граждан

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Основной целью тренингов стало информирование безработных граждан о существующей инфраструктуре поддержки, о возможностях и особенностях применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», а также доступных мерах поддержки при самозанятости.Cпикером выступила менеджер по маркетингу бизнес-инкубатора, сертифицированный тренер Корпорации МСП Ольга Перцева.На тренинге детально были рассмотрены вопросы регистрации самозанятых; юридические аспекты; преимущества и особенности; меры государственной поддержки; агрегаторы, платформы, маркетплейсы и иные источники заказов для самозанятых; особенности участия самозанятых в закупках; взаимодействие с клиентами.Помимо заявленных вопросов, были рассмотрены конкретные кейсы, связанные с применением специального налогового режима.В заключительной части мероприятий у каждого участника была возможность задать эксперту интересующие вопросы.