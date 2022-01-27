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Двенадцать объектов культуры будут капитально отремонтированы в 2022 году
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Двенадцать объектов культуры будут капитально отремонтированы в 2022 году

Новости


В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» будет отремонтировано пять сельских домов культуры, в том числе: ДК с.Макарово Ртищевского района; ДК п.Каменский Красноармейского района; ДК с.Малая Семеновка Балашовского района; ДК р.п.Пушкино Советского района; ДК с.Ивантеевка Ивантеевского района.

В рамках мероприятий «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» будут отремонтированы 2 детских школы искусств. Это ДШИ № 3 г.Энгельс и ДШИ им.Ковалева г.Саратов.

В рамках мероприятия «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол» начнется реконструкция комплекса малой сцены ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева».

Также начнется строительство Центра культурного развития в г.Балаково в рамках мероприятия «Создание центров культурного развития в городах
с числом жителей до 300 тысяч человек».

В рамках Государственной программы РФ «Развитие культуры», подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия» будут проведены ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах, в т.ч.: здание "Народная аудитория 1899 года, архитектор Н.М. Проскурнин", (г.Саратов, ул.Горького, д.40); "Дом жилой, нач. XIX в.", (г.Саратов, ул.Челюскинцев, д.99); "Особняк Карле, 1900-е гг.", (г.Маркс, ул.Кирова, д.47); «Дом купца Н.С.Менькова», (г.Вольск, ул.Октябрьская, д.110);"Торговый дом братьев Махунцовых", (г.Балаково, ул.Чернышевского, д.26).

В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие культуры» продолжатся работы на объекте культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета» по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1.