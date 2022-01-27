Двенадцать объектов культуры будут капитально отремонтированы в 2022 году

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В рамках мероприятий «Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» будут отремонтированы 2 детских школы искусств. Это ДШИ № 3 г.Энгельс и ДШИ им.Ковалева г.Саратов.В рамках мероприятия «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол» начнется реконструкция комплекса малой сцены ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева».Также начнется строительство Центра культурного развития в г.Балаково в рамках мероприятия «Создание центров культурного развития в городахс числом жителей до 300 тысяч человек».В рамках Государственной программы РФ «Развитие культуры», подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия» будут проведены ремонтно-реставрационные работы на 5 объектах, в т.ч.: здание "Народная аудитория 1899 года, архитектор Н.М. Проскурнин", (г.Саратов, ул.Горького, д.40); "Дом жилой, нач. XIX в.", (г.Саратов, ул.Челюскинцев, д.99); "Особняк Карле, 1900-е гг.", (г.Маркс, ул.Кирова, д.47); «Дом купца Н.С.Менькова», (г.Вольск, ул.Октябрьская, д.110);"Торговый дом братьев Махунцовых", (г.Балаково, ул.Чернышевского, д.26).В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие культуры» продолжатся работы на объекте культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета» по адресу: г. Саратов, пл. Театральная, 1.