Состоится городской конкурс рисунков «Народные промыслы»
С 24 января по 25 февраля 2022 года стартует городской конкурс рисунков «Народные промыслы» среди учащихся 1-9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Он приурочен к Году культурного наследия народов России.
Конкурс проводится в два этапа:
- отборочный (проводят руководители районных методических объединений учителей изобразительного искусства в опорных общеобразовательных учреждениях) с 24 января по 16 февраля 2022 года;
- заключительный (проводит МКУ «ГМЦ») – с 17 февраля по 25 февраля 2022 года.
С 21 февраля по 25 февраля 2022 года состоится зрительское голосование за понравившиеся работы на странице в социальной сети Инстаграм.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте комитета по образованию муниципального образования «Город Саратов» в разделе «Конкурсы».