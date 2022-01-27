Состоится городской конкурс рисунков «Народные промыслы»

просмотров: 492

Конкурс проводится в два этапа:- отборочный (проводят руководители районных методических объединений учителей изобразительного искусства в опорных общеобразовательных учреждениях) с 24 января по 16 февраля 2022 года;- заключительный (проводит МКУ «ГМЦ») – с 17 февраля по 25 февраля 2022 года.С 21 февраля по 25 февраля 2022 года состоится зрительское голосование за понравившиеся работы на странице в социальной сети Инстаграм.Подробная информация о конкурсе размещена на сайте комитета по образованию муниципального образования «Город Саратов» в разделе «Конкурсы».