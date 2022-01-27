27 ЯНВАРЯ 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:44 | 27 января
Свыше 130 единиц снегоуборочной техники работало ночью на транзитных маршрутах Саратова
10:47 | 27 января
В научном центре Юго-Востока торжественно презентовали книгу «Научно-полевой роман. К 110-летию НИИСХ Юго-Востока»
09:55 | 27 января
Саратовская область заняла первое место в рейтинге РУСАDA
09:00 | 27 января
Двенадцать объектов культуры будут капитально отремонтированы в 2022 году
17:00 | 26 января
Бизнес-инкубатор в Балаково провел тренинги для безработных граждан
16:18 | 26 января
Состоится городской конкурс рисунков «Народные промыслы»
15:25 | 26 января
В Историческом парке открывается V Выставка-фестиваль «Олимпийский Саратов»
14:37 | 26 января
Сбер - самый сильный бренд Европы
14:28 | 26 января
Новый эксклюзивный продукт представляет онлайн-школа Умскул
13:28 | 26 января
HH.ru: Работники Саратовской области рассказали, сколько тратят на лекарства
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Состоится городской конкурс рисунков «Народные промыслы»

Новости
Состоится городской конкурс рисунков «Народные промыслы»

С 24 января по 25 февраля 2022 года стартует городской конкурс рисунков «Народные промыслы» среди учащихся 1-9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Он приурочен к Году культурного наследия народов России.

Конкурс проводится в два этапа:

- отборочный (проводят руководители районных методических объединений учителей изобразительного искусства в опорных общеобразовательных учреждениях) с 24 января по 16 февраля 2022 года;

- заключительный (проводит МКУ «ГМЦ») – с 17 февраля по 25 февраля 2022 года.

С 21 февраля по 25 февраля 2022 года состоится зрительское голосование за понравившиеся работы на странице в социальной сети Инстаграм.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте комитета по образованию муниципального образования «Город Саратов» в разделе «Конкурсы».