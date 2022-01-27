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В Историческом парке открывается V Выставка-фестиваль «Олимпийский Саратов»

Новости


В субботу и воскресенье (29 и 30 января) на площадке Исторического парка «Россия - Моя история» начнутся мероприятия в рамках V выставки-фестиваля «Олимпийский Саратов».

Уже традиционно Олимпийский Совет Саратовской области совместно с министерством молодежной политики и спорта региона, федерациями и школами, при полной поддержке наших олимпийцев и Олимпийскго комитета России, готовят большую спортивно-развлекательную программу для детей.

В субботу, 29 января (с 10:00 и до 19:00), можно будет узнать много нового и попробовать свои силы в следующих видах спорта: фехтование, гребля-индор, бадминтон, настольный теннис, парусный спорт, спортивное ориентирование, триатлон, плавание, основные нормы ГТО.

Помимо этого, в течение всего дня будут проводиться мастер-классы по граффити и скетчингу с Олегом Зябкиным и Алексеем Сидушкиным.

А в воскресенье, 30 января, состоятся лекции (количество мест ограничено) гостей выставки, которые расскажут о том, как делается спортивная журналистика в России сегодня, а также проведут экскурс в олимпийскую историю нашей страны.

- Кристина Карпова - продюсер Телеканала Матч.ТВ (11:30-13:00)

- Станислав Гридасов - спортивный журналист, писатель, сооснователь крупнейшего спортивного сайта в России Sports.ru (13:30-15:00)

Вход на все мероприятия выставки - бесплатные! Для входа на территорию парка при себе необходимо иметь QR-код о вакцинации с документом, подтверждающим личность (для взрослых), а также средства индивидуальной защиты (маска).

Вся подробная информация и запись на групповое посещение выставки и лекции по телефону: +7-962-615-72-05.