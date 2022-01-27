Новый эксклюзивный продукт представляет онлайн-школа Умскул

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Ускоренный курс по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ помогает ученикам максимально быстро, полно и эффективно пройти обучение. С нуля весь необходимый материал осваивается буквально за 3,5 месяца погружения в учебный процесс.Перед началом обучения уровень знаний ученика оценивает искусственный интеллект умной системы NEO, разработанный специалистами Умскул. Далее составляется индивидуальная программа обучения, в ее рамках ученику необходимо изучить лишь те темы, по которым есть проблемы, оперативно закрыть пробелы и освоить главные темы для экзамена. Грамотно подобранные домашние задания и пробные варианты экзаменов позволяют регулярно отслеживать процесс обучения и усиливать подготовку.Занятия, организованные в виде вебинаров, смотреть можно на компьютере, планшете и смартфоне. Все преподаватели объясняют темы по специальной авторской методике, используя различные техники для запоминания материала. Кураторы – выпускники Умскул, сдавшие ЕГЭ на 85+ баллов и прошедшие специальное многоуровневое обучение, – проверяют домашние задания и тесты.