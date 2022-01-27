27 ЯНВАРЯ 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:44 | 27 января
Свыше 130 единиц снегоуборочной техники работало ночью на транзитных маршрутах Саратова
10:47 | 27 января
В научном центре Юго-Востока торжественно презентовали книгу «Научно-полевой роман. К 110-летию НИИСХ Юго-Востока»
09:55 | 27 января
Саратовская область заняла первое место в рейтинге РУСАDA
09:00 | 27 января
Двенадцать объектов культуры будут капитально отремонтированы в 2022 году
17:00 | 26 января
Бизнес-инкубатор в Балаково провел тренинги для безработных граждан
16:18 | 26 января
Состоится городской конкурс рисунков «Народные промыслы»
15:25 | 26 января
В Историческом парке открывается V Выставка-фестиваль «Олимпийский Саратов»
14:37 | 26 января
Сбер - самый сильный бренд Европы
14:28 | 26 января
Новый эксклюзивный продукт представляет онлайн-школа Умскул
13:28 | 26 января
HH.ru: Работники Саратовской области рассказали, сколько тратят на лекарства
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Новый эксклюзивный продукт представляет онлайн-школа Умскул

Новости
Новый эксклюзивный продукт представляет онлайн-школа Умскул

Новый эксклюзивный продукт – Мастер группа NEO – анонсирует крупнейшая онлайн-школа с государственной образовательной лицензией Умскул.

Ускоренный курс по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ помогает ученикам максимально быстро, полно и эффективно пройти обучение. С нуля весь необходимый материал осваивается буквально за 3,5 месяца погружения в учебный процесс.

Перед началом обучения уровень знаний ученика оценивает искусственный интеллект умной системы NEO, разработанный специалистами Умскул. Далее составляется индивидуальная программа обучения, в ее рамках ученику необходимо изучить лишь те темы, по которым есть проблемы, оперативно закрыть пробелы и освоить главные темы для экзамена. Грамотно подобранные домашние задания и пробные варианты экзаменов позволяют регулярно отслеживать процесс обучения и усиливать подготовку.

Занятия, организованные в виде вебинаров, смотреть можно на компьютере, планшете и смартфоне. Все преподаватели объясняют темы по специальной авторской методике, используя различные техники для запоминания материала. Кураторы – выпускники Умскул, сдавшие ЕГЭ на 85+ баллов и прошедшие специальное многоуровневое обучение, – проверяют домашние задания и тесты.